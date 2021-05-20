Четверг, 20 Мая 2021 13:30

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Никол Пашинян 20 мая перед началом заседания правительства коснулся того, как азербайджанские военнослужащие свободно пересекли армяно-азербайджанскую границу и вторглись на суверенную территорию республики Армения.

Так, по словам Пашиняна, поскольку после войны в Арцахе армяно-азербайджанская граница стала длиннее на несколько сот километров, на некоторых участках в принципе невозможно проводить какие-либо инженерные работы, в связи с горным рельефом и тем, что большую часть года они покрыты снегом. При этом, как заверил Паинян, ситуация характерна как для Армении, так и для Азербайджана.

Проблема в том, что, как указал Пашинян, своими действиями Баку нарушает договоренности в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Между тем, делимитация и демаркация госграницы в равной степени нужны и Армении, и Азербайджану, поскольку процесс является залогом будущей безопасности региона.

Вместе с тем, как отметил и.о. премьер-министра, процесс не из лёгких и требует времени и огромных усилий. "Процесс будет долгим. В нашем регионе нет страны, полностью завершившей процесс делимитации и демаркации с соседями", - указал он.