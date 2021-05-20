Четверг, 20 Мая 2021 13:25

АрмИнфо. Наира Зограбян складывает свои полномочия генерального секретаря партии "Процветающая Армения" и не будет участвовать в предстоящих выборах по пропорциональному списку ППА. Об этом сообщила сама Зограбян.

"Сегодня перед нами стоит задача существования, спасения нашей государственности от этой власти зла. И только консолидацией всех сил, которые осознают, что Армении и Карабаху нужна программа спасения, мы должны суметь остановить окончательный распад нашего государства.

Я была и буду на передовой борьбы с этой властью зла, причем отныне буду действовать гораздо более решительно и свободно. Сегодня уже

находится в обращении опасный документ, который, к сожалению, будет новым 9 ноября. Эту катастрофу необходимо предотвратить.

У меня есть несколько предложений, которые я собираюсь обсудить со

своими друзьями и близкими, до принятия окончательного решения.

Поверьте, самым главным моим достижением за эти годы стал не

депутатский мандат, а тысячи людей, которым в рамках своих полномочий

сумела помочь или показать правильный путь. Были мои друзья и коллеги, с которыми нам еще надо пройти долгий путь, во имя еще лучшей Армении, которая у нас однозначно будет", - написала Зограбян на своей странице в Facebook.

Ранее, ряды ППА покинул депутат Геворг Петросян.