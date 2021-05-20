Четверг, 20 Мая 2021 13:23

АрмИнфо. Специальная следственная служба предъявило обвинение бывшему вице-премьеру Армении Армену Геворкяну за легализацию крупных денежных сумм.

В сообщении ССС в частности говорится о том, что в ходе предварительного расследования уголовного дела получена совокупность достаточных доказательств о том, что бывший вице- премьер РА Армен Геворкян, пользуясь своим служебным положением, в течение 2004-2018 годов легализовал особо крупные суммы преступных доходов на общую сумму 4,921,302,379 драмов.

Так, в течение 2002-2018 годов сумма незаконных доходов аффилированных с Геворкяном лиц составила 743 458 821 драмов. Эти суммы фактически принадлежали Геворкяну, и были оформлены через владение 39 объектами недвижимости в различных регионах страны.

Армен Геворкян, злоупотребляя своим служебным положением, оказал влияние на руководителей общин ряда регионов, вынудив, в нарушение действующего законодательства, оформить право собственности на некоторые принадлежащие общинам земли на имя аффилированных с ним лиц.

Предварительное расследование показало, что контрактная стоимость указанной недвижимости, расположенной в Ереване и в регионах Республики Армения, составляла 751 268 208 драмов, в то время как средняя рыночная стоимость той же недвижимости на момент сделки была более чем в шесть раз выше - более 4 843 530 000 драмов. Рыночная стоимость 10 единиц недвижимости в Чехии на имя лиц, аффилированных с Арменом Геворкяном, составила 920 000 долларов США, что эквивалентно 391 920 000 драмам. Выяснилось, что и в Армении и Чехии аффилированные с Геворкяном люди основали ряд компаний, на имя которых была зарегистрирована эта недвижимость.

Подобным путем, говорится в сообщении, Геворкян преступным путем получил и легализовал в общей сложности почти 5 млрд драмов (4 921 302 379 драмов). Ему были предъявлены обвинения по пунктам 1 и 3 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РА. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.