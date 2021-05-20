Четверг, 20 Мая 2021 13:22

АрмИнфо.Отношения между ЕС и Турцией ухудшились до такой степени, что Евросоюзу необходимо провести их глубокую переоценку, говорится в отчете, принятом в среду депутатами Европарламента.

Согласно сообщению Европарламента, в последние годы правительство Турции все больше дистанцируется от ценностей и стандартов ЕС. В результате отношения достигли исторически низкого уровня, предупреждают депутаты Европарламента, которые особенно обеспокоены состоянием верховенства закона и уважением основных прав.

Согласно источнику, в отчете, принятом в среду, евродепутаты настаивают на том, что, если Турция не обратит вспять эту текущую негативную тенденцию, Комиссия должна рекомендовать официально приостановить переговоры о присоединении.

Критикуя регрессивные институциональные реформы в Турции, депутаты выражают встревоженость "авторитарной интерпретацией президентской системы", указывающей на отсутствие независимости судебной системы и "продолжающуюся гиперцентрализацию власти в президентском составе". Депутаты Европарламента призывают соответствующие власти Турции освободить всех заключенных правозащитников, журналистов, юристов, ученых и других лиц, задержанных правительством по необоснованным обвинениям.

Депутаты Европарламента также обеспокоены враждебной внешней политикой Турции, в том числе в отношении Греции и Кипра, а также ее вовлеченности в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, что постоянно противоречит приоритетам ЕС. Они также повторяют свой призыв к Турции признать Геноцид армян, что проложит путь к подлинному примирению между народами двух стран.

В отчете напоминается, что Турция по-прежнему играет важную роль в принятии почти 4 миллионов беженцев, из которых примерно 3,6 миллиона

- сирийцы, и отмечается, что проблемы в преодолении этого кризиса усугубились из-за пандемии COVID-19. Призвав ЕС продолжать оказывать необходимую поддержку сирийским беженцам, европарламентарии подчеркивают, что использование мигрантов и беженцев в качестве инструмента политического давления и шантажа недопустимо.

Они также призывают Комиссию продолжать оказывать финансовую поддержку организациям гражданского общества Турции.

Отчет был принят в среду 480 голосами "за", 64 против при 150 воздержавшихся.