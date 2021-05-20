Четверг, 20 Мая 2021 13:22

АрмИнфо. ГНКО <Учебный центр> Комитета государственных доходов (КГД) подписали меморандум о сотрудничестве с Реабилитационным центром защитника родины на предмет бесплатного обучения военнослужащих в ГНКО с перспективой трудоустройства в налоговых органах. Как сообщает пресс-служба КГД, подобное предложение поступило со стороны председателя КГД Эдварда Ованнисяна.

По словам директора Учебного центра КГД Артура Мартиросяна, приоритетом взаимодействия с Центром является предоставление надлежащих знаний и навыков раненым военнослужащим. В результате защитники Отечества получат знания не только о налоговой и таможенной сферах, но и о предпринимательской деятельности.

По словам специалистов КГД, учебные программы уже готовы и после определенных подготовительных работ начнутся занятия.

В ходе мероприятия стороны подчеркнули, что постараются сделать все возможное для социальной реинтеграции раненых солдат, и получения ими современной востребованной специальности на рынке труда.