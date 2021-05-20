Четверг, 20 Мая 2021 13:18

АрмИнфо. Напряженность вдоль границы с Арменией вызывает особую озабоченность. С таким заявлением выступил МИД Греции.

"Необходимо уважать территориальную целостность Армении. Важно избегать любых односторонних действий, которые могут подорвать региональный мир и стабильность", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Греции в Twitter.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным.