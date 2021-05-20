Четверг, 20 Мая 2021 13:17

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении было проведено 3663 теста на коронавирус, из коих болезнь был выявлен 191 случай заражения коронавирусом (5,2%), при этом выздоровело 472 человека, скончалось - 7.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, по положению на 11:00 20 мая фактическое лечение получает 6 146 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении выявлено 221 559 случаев заражения коронавирусом, что составляет 21% от числа граждан, сдавших тест. Количество выздоровевших составило 209 980 (94,7%), летальных исходов - 4364 (1,9%).

Кроме того, за последний день было выявлено 2 случая, когда у пациентов был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1069.