Четверг, 20 Мая 2021 13:16

АрмИнфо. В Москве прошли армяно-российские межмидовские политические консультации, посвященные сотрудничеству двух стран на многосторонних площадках.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, на консультациях армянскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Армении Артак Апитонян, с российской стороны в консультациях приняли участие заместители министра иностранных дел России Сергей Вершинин и Александр Грушко.

В ходе консультаций подробно обсуждались вопросы сотрудничества между Арменией и Россией в ООН, ОБСЕ и других международных организациях, а также проблемы, представляющих интерес для сторон.

Собеседники также обменялись мнениями по ряду вопросов региональной безопасности и стабильности. В этой связи Артак Апитонян обратил особое внимание на гуманитарные вопросы, возникшие в результате агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха осенью на 2020 года, включая освобождение армянских военнопленных и заложников.

Отметим, что в азербайджанском плены находится более двухсот армянских военнопленных и гражданских лиц. Несмотря на трехсторонние договоренности от 9 ноября 2020 года, Азербайджан всячески затягивает процесс возвращения их на родину, пытаясь получить политические дивиденды.