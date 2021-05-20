Четверг, 20 Мая 2021 12:57

АрмИнфо. Баку имеет союзников в Армении в вопросе нарушения достигнутых договоренностей и невыполнения требований международного сообщества вывести азербайджанские ВС с территории республики, заявил 20 мая перед началом заседания правительства и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

“В политической верхушке Армении имеются агенты информационной войны Азербайджана”, - сказал он. По словам Пашиняна, эти агенты развернули свою деятельность давно – еще в 2020 году они приглашали Баку напасть на Армению и различными способами подсказывали наиболее удобные участки для возможного вторжения.

Таким образом, как считает Пашинян, существует заговор против Армении внутри самой Армении. Данную деятельность он назвал неуважительной по отношению к армянской общественности. “В сети опубликован документ, где 90% закрашено черным цветом. И это представляется в качестве доказательства того, что руководство Армении подписывает антиармянский документ, представляете? Я не могу квалифицировать эти действия иначе, как действия агентурной сети информационной борьбы Азербайджана. Нужно проанализировать, откуда получены эти рабочие документы, поскольку переговоры ведутся между Россией, Арменией и Азербайджаном. Согласно моему анализу, они получают эти документы от Азербайджана”, - заявил Пашинян.

По словам и.о. премьер-министра, с международными партнерами достигнуто предварительное согласие, которое на сто процентов совпадает с национальными интересами Армении. Как заверил Пашинян, он обязательно подпишет под этим документ, если Азербайджан выполнит свою часть договоренностей. “Я не стану публиковать документ, поскольку считаю некорректным публиковать рабочие документы, когда ведутся переговоры”, - сказал Никол Пашинян.

Отметим, что накануне бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян в своем Телеграмм-канале опубликовал фото заявления, предполагающего демаркацию границ Армении и Азербайджана, и который, по его словам, будет обнародован в ближайшее время.