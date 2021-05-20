Четверг, 20 Мая 2021 12:33

АрмИнфо. "Оперативная обстановка на армяно- азербайджанской границе в Сюнике и Гегаркунике остается неизменной, ситуация напряженная", - заявил 20 мая перед началом заседания правительства и.о. премьер- министра Армении Никол Пашинян.

"На территории Армении находятся азербайджанские военнослужащие в количестве около 500-600 человек. Логика действий ВС Армении - тактическими действиями ограничить потенциал действий азербайджанцев. В политическом смысле наши действия состоят в следующем - не позволить, чтобы ситуация вышла из-под контроля, сделать максимум для исключения военного столкновения, достичь того, чтобы азербайджанские ВС покинули территорию Армении", - сказал Пашинян.

В этом смысле Пашинян выразил удовлетворение проводимой дипломатической работой. По его словам, ведется колоссальная дипработа. Свидетельством данной работы, как указал и.о. премьер-министра, является отсутствие и.о. главы МИД на заседании правительства. "Наши коллеги из МИД именно в данную минуту занимаются этой работой. Проведенную дипломатическую работу считаю продуктивной.", - отметил он.

Помимо МИД, дипработу с международными партнерами, как отметил Пашинян, ведет также МО и вице-премьеры Армении. В результате, по его словам, в вопросе необходимости вывода азербайджанских военных с территории республики позиция международных партнёров идентична с позицией армянской стороны.