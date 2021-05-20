Четверг, 20 Мая 2021 12:10

АрмИнфо.Действия азербайджанских военнослужащих 17 мая, грубо нарушающие права военнослужащих ВС Армении, как видно из видеозаписи, явно содержат признаки преступления. Об этом заявил Омбудсмен Армении Арман Татоян, комментируя скандальный видеоролик, слитый азербайджанскими пользователями в интернет.

Следовательно, продолжил Татоян, вопрос защиты и восстановления прав армянских военнослужащих должен решаться в рамках уголовного производства.

"Даже если Минобороны Армении проведет служебное расследование, оно все равно не сможет заменить уголовное производство. По этому поводу Защитник прав человека направит письмо в правоохранительные органы.

Государственные органы, особенно во время кризиса, просто обязаны предоставлять оперативную и надежную информацию для общественности, чтобы ложные материалы и дезинформация не имели возможности распространяться, а должностные лица обязаны воздерживаться от введения общественности в заблуждение и оскорбительных заявлений, которые усугубляют разделительные линии.

Кроме того, что они ответственны за искусственные попытки оправдать недальновидную политику государственных органов по общению с

общественностью, они усиливают недоверие к действиям чиновников", - отметил Татоян.

Отметим, что азербайджанские источники в социальных сетях распространили видеоматериал, где большое число азербайджанских военных, применив силу, вывели армянского военнослужащего со своей позиции и обращались с ним в унизительной форме.

В Министерстве обороны Армении, комментируя инцидент, сообщили, что в результате изучения видеоматериала с участием армянских и азербайджанских солдат, распространенного азербайджанскими пользователями соцсетей, выяснилось, инцидент произошел 17 мая 2021 года на восточном участке армяно-азербайджанской границы. Также отмечается, что назначено служебное расследование.