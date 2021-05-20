Четверг, 20 Мая 2021 12:09

АрмИнфо.Партия "Блок нацдемократов" примет участие в предстоящих внеочередных парламентских выборах в составе блока "Свободная Родина".

Как сообщает пресс-служба офиса Андриаса Гукасяна, к блоку "Свободная Родина", о формировании которого заявило 5 партий, в частности "Объединение национального самоопределения", "Справедливость", "Демократическая Родина", "Конструктивная партия Армении" и "Консервативная Армения", 19 мая присоединилась партия "Блок национальных демократов" во главе с Аршаком Садояном.

При этом сообщается, что процесс переговоров об объединении с другими партиями продолжается.

Напомним, что премьер-министр РА Никол Пашинян в марте текущего года, на фоне внутриполитического кризиса в стране в связи с плачевными результатами войны в зоне нагорно-карабахского конфликта, после консультаций с парламентскими силами, объявил о проведении в стране 20 июня внеочередных парламентских выборов. НС РА 10 мая силой закона было распущено, после того, как во второй раз не выбрало нового премьера. В тот же день президент РА Армен Саркисян подписал указ о проведении в стране 20 июня выборов