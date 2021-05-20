Четверг, 20 Мая 2021 11:33

АрмИнфо. Вечером 19 мая исполняющий обязанности министра обороны РА Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с коллегой из Российской Федерации, генералом армии Сергеем Шойгу.

Как сообщает пресс-служба МО РА, Вагаршак Арутюнян представил ситуацию, сложившуюся в результате провокаций азербайджанских ВС и рассказал о действиях армянской стороны.

Стороны обоюдно указали важность мирного урегулирования вопроса. В то же время Арутюнян подчеркнул, что посягательства на суверенные территории Республики Армения абсолютно недопустимы, азербайджанские военные обязаны вернуться на исходные позиции.

Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу также обсудили ход российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе и ряд других вопросов, связанных с региональной безопасностью.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным.