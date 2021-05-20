Четверг, 20 Мая 2021 11:32

АрмИнфо. Исполняющий обязанности министра обороны РА Вагаршак Арутюнян на встрече с послом Казахстана в Армении Болатом Иманбаевым выразил уверенность, что активная и эффективная работа посла будет способствовать укреплению армяно-казахстанских межгосударственных отношений и политического диалога.

Как сообщает пресс-служба МО РА, во встрече участвовал и военный атташе посольства Казахстана в Армении, полковник Кенжебек Оринбаев.

Арутюнян проинформировал Иманбаева о последних событиях в регионе и ситуации, сложившейся, в результате вторжения азербайджанских войск на суверенную территорию Республики Армения, рассказал о процессах последних дней.

Собеседники указали на важность усилий, предпринимаемых в рамках ОДКБ для урегулирования ситуации, обменялись мнениями по другим вопросам международной и региональной безопасности.

В ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-казахстанского сотрудничества в области обороны и пути дальнейшего развития сотрудничества, а также ход реализации многосторонних плановых мероприятий.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным.