Четверг, 20 Мая 2021 11:31

АрмИнфо. В контексте региональных процессов глава МИД России и Госсекретарь США Сергей Лавров и Энтони Блинкен обсудили конфликт между Ереваном и Баку. Об этом сообщил пресс-секретарь Нед Прайс по итогам переговоров глав внешнеполитических вопросов.

"Собеседники обсудили региональные вопросы, в том числе поиск долгосрочного политического решения конфликта между Арменией и Азербайджаном", - отметил Прайс.

По его словам, в повестке переговоров также были ситуация в Сирии, Афганистане, стратегическую стабильность и сдерживание ядерных программ Ирана и КНДР и обязались продолжить обсуждение в будущем.

Стоит также заметить, что в пресс-релизах с выступлений Блинкена и Лаврова карабахский конфликт или напряженность между Арменией и Азербайджаном отдельно в качестве тем обсуждения не указывался.

Так, глава МИД РФ, в ходе выхода к прессе по итогам переговоров, в частности сказал:

"Как вы видите, мы проговорили больше, чем планировали. Беседа показалась мне конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. <Завалов> очень много. Разгребать их непросто. Почувствовал у Э.Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет. Как не раз подчеркивал Президент России В.В.Путин, на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов готовы рассматривать и решать любые вопросы, стоящие на нашей двусторонней повестке дня, и в том, что касается региональных и глобальных проблем, конфликтов, кризисов.

Затронули тему дипломатических "присутствий" России в США и США в России. ЭПорочный кругЭ ударов был начат бывшим президентом США Бараком Обамой. Когда он уходил из Белого дома, по сути рейдерскими захватами конфисковали нашу дипломатическую собственность в США, выгнали российских дипломатов с семьями в неподобающей, грубой манере. Мы долго терпели. Думали, что новая администрация Дональда Трампа пересмотрит эти решения. Этого не произошло. Напротив, в 2017 г. США приняли новые антироссийские, антидипломатические решения. Тогда уже были вынуждены отвечать. Эта цепная реакция никого не устраивает. Почувствовал сегодня у американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения для наших президентов по этим вопросам и по развитию диалога по стратегической стабильности - это ключевая задача, о решении которой волнуется большинство государств в международном сообществе. Это обязанность России и США как крупнейших ядерных держав. Подтвердили наше предложение начать диалог, рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные. Не увидел отказа от такой концепции, но экспертам предстоит над этим еще поработать.

Договорились продолжать совместные действия, достаточно успешно развивающиеся, по региональным конфликтам, где интересы России и США совпадают: ядерная проблема Корейского полуострова; ситуация с усилиями по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе; Афганистан, где активно работает расширенная "тройка" в составе России, Китая, США и Пакистана. Говорили о том, как на данном этапе можем сделать более эффективными все наши совместные действия.

Считаю, что это был очень полезный разговор. Будем докладывать нашим президентам. Встреча состоялась по итогам телефонной беседы Владимира Путина и Джо Байдена в апреле с.г. Надеюсь, они определят дальнейшие пути общих усилий по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях".

Аналогичного характера текст немного с иными акцентами опубликован на сайте Госдепа США.