Четверг, 20 Мая 2021 11:31

АрмИнфо.Лидер парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян призвал Никола Пашиняна не скрывать правду от народа, рассказать, что на самом деле происходит и не подписывать спорных документов.

"В течение 44-дней войны власть обманывала и манипулировала народом, заверяя, что побеждаем, но в конце выяснилось, что не только не побеждаем, но и терпим разрушительное поражение. Власть заверяла, что не может быть принято какое-либо решение в направлении разрешения карабахского конфликта, без учета мнения граждан, но в конце оказалось, что премьер-министр страны, в тайне от всех, даже от членов своей команды, подписал документ", - написал Марукян на своей странице в соцсети Фейсбук.

Марукян задается вопросом: "Что происходит в настоящее время? Никто не знает". Как считает лидер партии, власть продолжает быть в теневых переговорах и опять не информирует народ, что его ожидает. "Жители Сюника, Гегаркуника, Тавуша, Вайоц дзора и Арарата не знают, что их завтра ожидает?", - написал он.

Николу Пашиняну и представителям правящей команды Марукян советует поговорить с народом и детально объяснить реальный ход вещей. "Не обманывать и ничего не скрывать, не идти на теневые переговоры и не подписывать документы за спиной народа", - призывает глава партии "Просвещенная Армения".

Отметим, что накануне бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян в своем Телеграме опубликовал фото заявления, предполагающего демаркацию границ Армении и Азербайджана в ущерб интересам армянского народа, и который, по его словам, будет обнародован в ближайшее время.