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АрмИнфо. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с исполняющим обязанности Премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
В развитие предыдущего обмена мнениями подробно обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании приграничного инцидента путём переговоров.
Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона, как посредник, активно способствует нормализации обстановки и продолжит действовать в таком же духе.
Условлено о продолжении контактов по этому и другим вопросам.
|Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Николом Пашняном
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|Посольство Польши призвало своих граждан, находящихся в Армении избегать посещения ряда областей Республики
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|В МИД Индии призвали Азербайджан немедленно отвести войска и прекратить любые дальнейшие провокации
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|Премьер-министр Азербайджана совершит официальный визит в Россию
|Чавушоглу и Байрамов обсудили Карабах
|Политик: Отдать контроль над "коридором" сегодня в Армении не готов никто, включая Пашиняна
|МИД Армении сообщает об изменениях правил въезда на территорию страны
|По факту водного отравления в Сисиане возбуждено уголовное дело
|Араратбанк и Голландский Банк Развития FMO заключили кредитный договор на $25 млн
|В Иерусалиме совершено нападение на священнослужителя Армянской Конгрегации Св. Акопа
|Роберт Кочарян покидает Совет директоров финкорпорации <Система>
|Канада намерена выделить дополнительно $1 млн. для решения гуманитарных вопросов в Нагорном Карабахе
|Правительство Японии намерено содействовать Армении в работах по развитию человеческих ресурсов, улучшению бизнес-среды и развитию инфраструктур
|Арам Пачян стал лауреатом литературной премии ЕС от Армении
|В Армении вакцинировалось 19 249 человек
|Армения подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Турции
|Авиакомпания
|Гагик Бегларян отпущен на свободу под залог в 50 млн драм
|Банк ВТБ (Армения) обеспечил рекордную прибыль в 2 млрд драмов РА
|Замглавы МИД России и посол Ирана обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Докладчик ПАСЕ едет в Армению для изучения последствий карабахского конфликта
|Главы Минобороны Беларуси находятся с официальным визитом в Азербайджане
|Дипломаты России и Франции обсудили обстановку вокруг карабахского урегулирования
|Германия реализует в Сюнике Программу малых грантов
|Представители иностранных дипмиссий и международных организаций готовы содействовать в проведении свободных и транспарантных выборов
|Договоры добровольного страхования можно заключить в режиме онлайн. Новое сотрудничество между Америабанком и СК "Инго Армения"
|Взлетно-посадочная полоса аэропорта "Ширак" в Гюмри будет реконструирована в соответствии с требованиями для взлета и посадки военных самолетов
|В Ереване находится глава наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ
|Отмена "Аэрофлотом" рейсов в Турцию на июнь может стать вторым шансом для армянской туриндустрии - дело за Министерством экономики
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|Прогноз: Отправлять миротворцев в Палестину по карабахскому сценарию Путин не станет
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|Минобороны Армении: Азербайджанские ВС обязаны без предусловий покинуть территорию РА и впредь воздерживаться от подобных провокаций
|Секретарь Совбеза Таджикистана: Эмомали Рахмон уже дал поручение для всестороннего обсуждения ситуации на границе с Арменией на СМИД ОДКБ
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