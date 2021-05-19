Среда, 19 Мая 2021 19:09

АрмИнфо. Деструктивными назвал действия Азербайджана на приграничных территориях с Арменией премьер-министр РА Никол Пашинян, выступив сегодня в правительстве перед совещанием, посвященным среднесрочным фискальным вопросам. По его словам, Баку предпринимает шаги, направленные на обострение напряженности в регионе и этими действиями пытается прервать дальнейшую реализацию Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и заявления от 11 января 2021 года.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, премьер отметил, что Министерство обороны ежедневно предоставляет общественности информацию о ситуации. Она стабильная, но напряженная. С другой стороны – не приемлема для армянской стороны. «Поскольку наша позиция ясна и подразделения Вооруженных сил Азербайджана должны покинуть суверенную территорию Республики Армения. Конечно, наши Вооруженные Силы проводят тактические действия, но наша позиция заключается в том, что эту ситуацию необходимо урегулировать дипломатическим, мирным путем. Это наш основной подход и наша цель», - отметил Пашинян.

Он вновь напомнил, что руководство страны подало заявку на выполнение определенных функций в рамках процедур Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В частности, он сообщил о существующем положении касательно кризисного реагирования со стороны ОДКБ и Армения будет действовать в соответствии с этим положением. «В целом, мы продолжаем консультации в рамках ОДКБ. Процесс может идти не так быстро, как следовало бы, но существуют механизмы коллективной безопасности, и мы продолжаем упорно работать, чтобы привести их в действие», - подчеркнул премьер.

Вместе с тем, Пашинян отметил, что Армения продолжит свои дипломатические усилия, чтобы предоставить международному сообществу полную информацию о ситуации с целью усиления международного давления на Азербайджан. «Естественно, мы продолжим работать с нашим стратегическим партнером - Российской Федерацией. Вы в курсе, что я обратился к Президенту России с просьбой о поддержке и что консультации в этом направлении будут продолжены», - подчеркнул он.

Премьер коснулся и вопроса, связанного с открытием региональных коммуникаций, о чем говорилось в Трехстороннем заявлении. По его словам, Республика Армения не только заинтересована в открытии региональных коммуникаций, но и считает это одним из важных экономических приоритетов для себя. «Но еще раз хочу подчеркнуть, что Армения никогда не обсуждала, не будет обсуждать логику «коридора». Речь идет лишь об открытии коммуникаций в регионе», - подчеркнул Пашинян. В этом контексте он заметил, что «в целом у нас сложилось впечатление, что трехсторонняя комиссия во главе с вице-премьерами России, Армении и Азербайджана провела достаточно эффективную и конструктивную работу, и остается подумать о реализации результатов этой работы. И странно, что на этом этапе произошла эта провокация».

По его мнению, необходимо в этом плане отличать, так сказать, «мокрое от сухого». «Открытие коммуникаций в регионе не только приемлемо для Республики Армения, но и является приоритетом для нас. Потому что по имеющимся у нас договоренностям Армения получает железнодорожное сообщение с Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией. Конечно, у Азербайджана есть и железнодорожное сообщение с Нахичеваном. Речь, конечно же, идет о грузоперевозках. Позже, если общая ситуация разрешится, можно будет обсудить и вопрос о прямых перевозках по этим направлениям», - отметил премьер. Он напомним в этом контексте, что Армения подписала заявление от 11 января, потому что это заявление отвечает ее интересам. «Мы будем усердно работать над открытием коммуникаций в регионе и открытие дорог - да, для нас возможно».

Пашинян подчеркнул, что говорит об этом , потому что чувствует, что общественный дискурс пытается отождествить вопрос об открытии коммуникации с разговорами о каких-то «коридорах». «Республика Армения не обсуждала, не обсуждает, и не будет обсуждать вопроса в русле «коридорной» логики», - сказал он.

Что касается приграничной ситуации, то премьер вновь повторил, что позиция армянской стороны однозначна: азербайджанские вооруженные силы должны уйти с суверенной территории Армении. «Хочу подчеркнуть, что здесь, в данном случае, разговоры о демаркации и делимитации неуместны». Армения продолжает свои дипломатические усилия по урегулированию вопроса, что конечно, не означает, что Вооруженные Силы страны бездействуют, они, в свою очередь, проводят тактические действия. «Но наш приоритет - не допустить выхода ситуации из-под контроля», - резюмировал Пашинян.

Напомним, что 12 мая ВС Азербайджана углубились на территорию Армении до 3,5 километров с целью установить контроль над озером Сев Лич. 13 мая Ереван официально обратился в этой связи за помощью к ОДКБ. А 14 мая и.о. премьер-министра Никол Пашинян обратился за помощью лично к президенту России Владимиру Путину. По последним данным, в результате переговоров диверсанты отошли на 2 километра, однако, их часть продолжает оставаться на территории Армении.

Сегодня - утром 19 мая, Министерство обороны Армении распространило заявление, в котором выразило надежду на благоприятное завершение переговоров и урегулирование ситуации вокруг озера Сев Лич мирным путем. Одновременно МО подчеркнуло, что в случае отсутствия решения проблемы в разумные сроки, ВС Армении оставляют за собой право разрешить проблему иными путями, в том числе посредством силового варианта.