Среда, 19 Мая 2021 17:20

АрмИнфо.Проведение с Азербайджаном лишь демаркации без создания зоны безопасности станет поводом для новых нарушений прав граждан Республики Армения и напряженности. С таким предупреждением к властям Армении обратился Омбудсмен РА Арман Татоян.

В заявлении, в частности, говорится: "Как Защитник прав человека Армении предупреждаю власти РА о том, что демаркация границы с

Азербайджаном без создания зоны безопасности не только не обеспечит защиту прав граждан страны и особенно жителей приграничья, но и станет причиной новых нарушений прав и новой напряженности, пока имеются как минимум следующие условия:

-власти Азербайджана не только не приостановили, но и углубили политику армянофобии и вражды, доходящей до фашизма, в отношении всего населения Армении, всего армянского народа;

-по такому же принципу президент Азербайджана постоянно говорит языком угроз в адрес нашей страны и всего населения;

-власти Азербайджана сознательно продолжают причинять душевные страдания семьям пленных и без вести пропавших армянских военнослужащих, нарушают права пленных, не сообщая об их реальном количестве и не возвращая их на родину;

-реальная опасность повторения зверств азербайджанцев против мирных жителей и военнослужащих армянской стороны во время войны не устранена, при этом никто не понес ответственности за случившееся;

-азербайджанские военнослужащие незаконно находятся на суверенной территории Республики Армения - Гегаркунике и Сюнике, нарушая душевный покой армянского общества;

-представители азербайджанских ВС, находящихся по соседству с селами Гегаркуника и Сюника, продолжают грубо нарушать права жителей приграничных районов РА (угрозы гражданам Армении с демонстрацией оружия - пастухам, люди лишены доступа к своим земельным участкам, пастбищам, слышны регулярные выстрелы возле сел Республики Армения и т.д.);

-на дорогах между общинами Сюника фиксируются грубые нарушения прав и провокации (забрасывание камнями гражданского автомобиля жителя Армении на дороге из Гориса в Капан, перекрытие дороги из Капана в село Чакатен азербайджанским автомобилем и другие инциденты). Размещение азербайджанских вывесок, флагов и размещение военных на этих дорогах постоянно нарушает права граждан Республики Армения (психологическое напряжение и запугивание, ограничение свободного передвижения людей и т. д.)", - отметил он

Татоян также особенно отметил, что демаркация имеет принципиальное значение для любой страны, и это также и гарантия прав человека.

"Но демаркация может длиться годами, если не десятилетиями, и пока есть все перечисленные условия, актуальность реального гарантирования прав жителей приграничных районов Республики Армения, граждан РА требует создания зоны безопасности на всех участках границы с Азербайджаном, вокруг Гегаркуника и Сюника. То есть демаркацию можно провести лишь после создания зоны безопасности или хотя бы параллельно с этим", - сказал Омбудсмен.

По его убеждению, для восстановления нарушенной нормальной жизни и прав граждан Республики Армения и, в первую очередь, жителей приграничья, надо удалить представителей ВС Азербайджана, флаги и вывески близ сел РА и с дорог между общинами. В противном случае сам по себе процесс демаркации не приведет к достижению поставленной цели, включая и защиту прав человека.

"В этом случае проведение лишь демаркации будет сопровождаться новыми нарушениями прав граждан Республики Армения. Это, в свою очередь, подорвет перспективы мира и безопасности людей в регионе", - подытожил он.