Среда, 19 Мая 2021 17:19

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 12а, 24, 28, 34 на улице Чехова, жилой дом 12 на пр. Багратуняца, жилые дома 52/2, 50/3 на пр. Аршакуняца, жилые дома 48, 48/1, 48/2, 48/3, 50, 50/1, 50/2, 52/1 на пр. Аршакуняца, жилые дома 1 на улице Чехова, 24, 26, 28 на улице Низами, собственные дома на улице 9 Мая, Чехова, собственные дома на 1-ом переулке улицы Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание административного округа Норкского массива, жилой дом 41 на улице Молдовакан, спецшкола N17 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; собственные дома квартала “Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж;

11:00-17:00 жилые дома 6-6/2 на улице Адонца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 24/2, 24/3, 28 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 23 на улице Кочара, собственные дома на улице Гр.Арутюняна, собственные дома на 1-ом тупике Московяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 25 на пр. Азатутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2 на пр. Азатутяна, жилой дом 4/3 на улице Киевяна, жилые дома 40, 42 на пр. Комитаса, жилой дом 1а на улице Мамиконянца, жилой дом 85 на пр. Баграмяна, собственные дома 24-32 на 19-ой улице, 77-106 на 26-ой улице, 69-108 на 34-ой улице Ареша, собственные дома на 3, 4, 5 переулках улицы Димитрова;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 село Шеник;

в Котайкской области:

10։00–16։00 село Маяковский, Зонал каян; частично улицы Гая, Ханджяна, Саят-Новы, Закаряна, Сафаряна, Ара Гехецика, Нор таг, Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-16։00 частично село Неркин Птгни;

11։00-17։00 частично села Дзорахбюр и Гегашен; частично квартал “Маяк” в Джрвеже;

14։00-17։00 станции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, “Г-Телеком”, воинская часть, ГЭС “СКТ Арзни”, ООО “Аревак”, заводы “Сапфир” и “Шогакн”, ООО “Агатес” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, квартал ‘Шенкер”, кварталы 1, 2, ООО “С.Л.Л газ”, “АИСА”, “Г.Балян”, “Артин Закарин” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Нор Ачн;

в Арартской области:

10:00-12:00 частично село Айнтап;

10:00-15:00 частично частные дома Нор Харберда;

10:00-16:00 частично улицы Маркса, Исакова, Ачаряна, Араза, Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торосяна, Касяна, Нерсисяна, Дуряна, Огостоси 23, Орбели в городе Арташат; частично село Шаумян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Сисаван, Нор Уги, Гиневет, поселок ‘Веди Гину горцаран”; компании ‘ВЕОН Армения”, “Г-Телеком”, ЗАО “Армения Ти-Ви” в городе Веди;

10:30-16:00 частично село Азатаван;

11:00-15:00 частично улицы С.Акобяна, Андраника, Атарбекяна в городе Арташат;

13:00-14:00 жилые дома 19, 20, 29, 30 в кв. “Нор” в городе Масис;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 село Аганвадзор;

10:00-14:00 частично село Гладзор;

10:00-16:00 частично улицы Шаумяна, 26 Комисарнери и частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

в Лорийской области:

09:00-15:00 город Туманян;

11:00-17:00 села Вардаблур, Обардзи, Куртан и Амракиц.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.