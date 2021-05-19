Среда, 19 Мая 2021 17:16

АрмИнфо. Акробатическое представление "Нестабильный" французского современного цирка пройдет в Ереване и Гюмри.

Как сообщает пресс-служба посольства Франции в РА, по приглашению французского дипломатического представительства при сотрудничестве с Центром ТУМО и при поддержке эксклюзивного партнера - ACBA Банка, артист современного цирка "Les Hommes Penches" Никола Фрезон представит в Армении представление "Нестабильный".

Два выступления под открытым небом пройдут в Ереване и Гюмри, при строгом соблюдении правил эпидемиологической безопасности. Зрители должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

В Ереване представление состоится 21 мая в 19:30 в парке ТУМО (ул. Алабяна 13).

23 мая в 16:00 - в Центральном парке культурной столицы Гюмри,

напротив центра ТУМО (ул. Шчорса 1). Вход свободный.

Посол Франции в Армении Джонатан Лакот отметил, что этим проектом они

хотели представить армянской публике современный французский цирк.

"Мы хотели организовать выступление за пределами Еревана, в культурной столице страны Гюмри. Мы благодарим эксклюзивного партнера мероприятия - ACBA Bank, за поддержку в реализации этого проекта", - сказал посол.

ACBA Bank был основан в 1996 году и в настоящее время является одним из крупнейших банков Республики Армения. Банк представлен в Ереване, во всех регионах, имеет 62 филиала и более 1500 сотрудников.