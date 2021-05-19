Среда, 19 Мая 2021 16:58

АрмИнфо.Посол Казахстана Болат Иманбаев вручил профессору, заведующему кафедры тюркологии Ереванского государственного университета Александру Сафаряну благодарственное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева за вклад в развитие культурных и образовательных связей между Казахстаном и Арменией, а также перевод на армянский язык произведения Абая «Слова назидания», романа М.Ауэзова «Путь Абая» и «Антологии казахской литературы».

Александр Сафарян выразил признательность за высокую оценку его деятельности и подтвердил готовность к дальнейшему содействию укрепления сотрудничества между двумя народами. Он высоко оценил плодотворное взаимодействие между Ереванским государственным университетом (ЕГУ) и Евразийским национальным университетом им. Л.Гумилева (ЕНУ), отметив крепкие связи в области академического обмена преподавателями, научными сотрудниками и студентами.

В рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана в текущем году, Посол рассказал о ключевых политических и экономических достижениях нашей страны за эти годы, а также проинформировал о запланированных юбилейных мероприятиях. Александр Сафарян был ознакомлен с политическими реформами Главы государства, направленными на дальнейшую демократизацию страны, актуальными программами социально-экономической модернизации и международными инициативами РК. Посол также информировал о государственной политике по укреплению межнационального и межконфессионального согласия. В этом контексте была упомянута казахстанская инициатива по проведению Съезда мировых и традиционных религий, очередное заседание которого состоится в 2022 году.