Среда, 19 Мая 2021 16:23

АрмИнфо.По факту организации и проведения массовых беспорядков и других преступных проявлений в Ереване, начавшиеся после подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе были обвинены 54 человека, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Армении.

Напомним, что в ночь на 10 ноября в Ереване начались беспорядки и протесты, после того как премьер-министр страны Никол Пашинян совместно с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым принял трехстороннее заявление о прекращении огня в Карабахе и передаче Баку ряда районов в регионе. На протестную акцию у здания армянского кабмина собралось около 5 тыс. человек, они требовали отставки главы правительства. Как сообщили в МВД Армении, правоохранители задержали порядка 130 демонстрантов.

Согласно информации, по факту в Следственном Департаменте СНБ РА 10-го ноября было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами 2-м и 4-м части 1-ой статьи 225 (массовые беспорядки), статьей 301 и частью 1- ой статьи 301.1 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Армения) Уголовного кодекса Армении.

Проведение предварительного следствия было поручено СНБ РА, в качестве обвиняемых было привлечено 54 обвиняемых. На сегодня обвиняется 31 человек, под арестом находятся трое. Предварительное следствие по делу продолжается.