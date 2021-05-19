Среда, 19 Мая 2021 15:43

АрмИнфо. Ара Хлоян назначен на должность исполняющего обязанности директора Национального парка <Дилижан>. Об этом стало известно по итогам визита и.о. министра окружающей среды РА Романоса Петросяна в Нацпарк, где Ара Хлоян был представлен работающему персоналу.

<Перед господином Хлояном поставлена задача повысить качество контроля и охраны на участках, выявить все те незаконные пути и преступные связи, по которым из лесов вывозится древесина>, - сказал и.о. министра. Пожелав успехов исполняющему обязанности директора в предстоящей работе и учитывая опыт работы Хлояна в сфере управления национальным парком, и. о. министра выразил надежду, что подобный опыт будет направлен на повышение эффективности деятельности Национального парка <Дилижан>.

Отметим, что ранее Ара Хлоян занимал должность директора ГНКО Национальный парк <Севан>.

Напомним, что несколько ранее Министерство сообщило о запуске официального сайта Protectedareas.am, где представлена полная информацию об особо охраняемых территориях Армении, в частности 3 заповедниках, 4 нацпарках, 27 государственных заказниках, и 232 памятниках прирорды.