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АрмИнфо. Применение коллективных сил ОДКБ против любого государства, входившего ранее в СССР, - самая крайняя мера. Такое мнение в интервью Новой газете выразил бывший Генсек ОДКБ Николай Бордюжа.
"Надо учитывать: Азербайджан - член СНГ, куда входят и государства - члены ОДКБ. Эта двойственность будет существовать всегда.
Применение коллективных сил против любого государства, входившего ранее в СССР, - самая крайняя мера. Всегда надо стремиться решить конфликт политическими средствами, что сейчас и происходит", -
отметил Бордюжа.
При этом на уточнение, почему на этот раз обращение Армении в ОДКБ сыграло очевидную роль, российский военный констатировал, что на этот раз впервые речь идет об армянских землях, принадлежность которых не оспаривается никем.
"Всем международным сообществом эта территория рассматривается как суверенная территория Армении. По своим уставным документам ОДКБ обязана отреагировать в таком случае на ввод туда вооруженных сил другого государства. При этом армянские власти обращаются не к России, а именно в военно-политический союз, призванный оберегать безопасность и целостность государств-участников", - сказал он.
Вместе с тем Бордюжа добавил, что переговоры между сторонами происходило при самых активных посреднических усилиях России, что есть ничто иное, как посредническая деятельность одного из членов ОДКБ. "И не просто одного из членов, а системообразующего для ОДКБ государства", - резюмировал Бордюжа.
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|Премьер-министр Азербайджана совершит официальный визит в Россию
|Чавушоглу и Байрамов обсудили Карабах
|Политик: Отдать контроль над "коридором" сегодня в Армении не готов никто, включая Пашиняна
|МИД Армении сообщает об изменениях правил въезда на территорию страны
|По факту водного отравления в Сисиане возбуждено уголовное дело
|Араратбанк и Голландский Банк Развития FMO заключили кредитный договор на $25 млн
|В Иерусалиме совершено нападение на священнослужителя Армянской Конгрегации Св. Акопа
|Роберт Кочарян покидает Совет директоров финкорпорации <Система>
|Канада намерена выделить дополнительно $1 млн. для решения гуманитарных вопросов в Нагорном Карабахе
|Правительство Японии намерено содействовать Армении в работах по развитию человеческих ресурсов, улучшению бизнес-среды и развитию инфраструктур
|Арам Пачян стал лауреатом литературной премии ЕС от Армении
|В Армении вакцинировалось 19 249 человек
|Армения подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Турции
|Авиакомпания
|Гагик Бегларян отпущен на свободу под залог в 50 млн драм
|Банк ВТБ (Армения) обеспечил рекордную прибыль в 2 млрд драмов РА
|Замглавы МИД России и посол Ирана обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Докладчик ПАСЕ едет в Армению для изучения последствий карабахского конфликта
|Главы Минобороны Беларуси находятся с официальным визитом в Азербайджане
|Дипломаты России и Франции обсудили обстановку вокруг карабахского урегулирования
|Германия реализует в Сюнике Программу малых грантов
|Представители иностранных дипмиссий и международных организаций готовы содействовать в проведении свободных и транспарантных выборов
|Договоры добровольного страхования можно заключить в режиме онлайн. Новое сотрудничество между Америабанком и СК "Инго Армения"
|Взлетно-посадочная полоса аэропорта "Ширак" в Гюмри будет реконструирована в соответствии с требованиями для взлета и посадки военных самолетов
|В Ереване находится глава наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ
|Отмена "Аэрофлотом" рейсов в Турцию на июнь может стать вторым шансом для армянской туриндустрии - дело за Министерством экономики
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