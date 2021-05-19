Среда, 19 Мая 2021 15:42

АрмИнфо. Применение коллективных сил ОДКБ против любого государства, входившего ранее в СССР, - самая крайняя мера. Такое мнение в интервью Новой газете выразил бывший Генсек ОДКБ Николай Бордюжа.

"Надо учитывать: Азербайджан - член СНГ, куда входят и государства - члены ОДКБ. Эта двойственность будет существовать всегда.

Применение коллективных сил против любого государства, входившего ранее в СССР, - самая крайняя мера. Всегда надо стремиться решить конфликт политическими средствами, что сейчас и происходит", -

отметил Бордюжа.

При этом на уточнение, почему на этот раз обращение Армении в ОДКБ сыграло очевидную роль, российский военный констатировал, что на этот раз впервые речь идет об армянских землях, принадлежность которых не оспаривается никем.

"Всем международным сообществом эта территория рассматривается как суверенная территория Армении. По своим уставным документам ОДКБ обязана отреагировать в таком случае на ввод туда вооруженных сил другого государства. При этом армянские власти обращаются не к России, а именно в военно-политический союз, призванный оберегать безопасность и целостность государств-участников", - сказал он.

Вместе с тем Бордюжа добавил, что переговоры между сторонами происходило при самых активных посреднических усилиях России, что есть ничто иное, как посредническая деятельность одного из членов ОДКБ. "И не просто одного из членов, а системообразующего для ОДКБ государства", - резюмировал Бордюжа.