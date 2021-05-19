Среда, 19 Мая 2021 15:11

АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян провел встречу с представителями здравоохранения и коснулся ситуации в Сюнике и Гегаркунике, а также о решении Еревана обратиться к ОДКБ.

Так, на встрече, состоявшейся 18 мая Кочарян коснувшись ситуции,сложившейся ситуации, в частности отметил: "Ты установил свою позицию в глубине, Азербайджан продвинулся. А ты на весь мир кричишь - пусть Казахстан, Кыргызстан решат проблему. А где ты сам? Почему так получилось, что в рамках ОДКБ у всех более хорошие отношения с Азербайджаном, который не является членом организации, чем с Арменией? Будет ли дан ответ на этот простой вопрос или нет? Почему у Беларуси, Казахстана и других стран более хорошие отношения с Азербайджаном. Теперь ты официально обращаешься к ним, почему они должны тебя защищать? Ты не стоишь на границе, не защищаешь собственную границу, обращаешься в ОДКБ и преподносишь это народу как героизм. И что? Одна из основных функций государства - обеспечение безопасности, превратилась в абсурд", - сказал второй президент РА.

Говоря о возможных процессах в связи с ситуацией с Сюнике, Кочарян отметил, что не делается ничего для укрепления границ. "Если есть граница, ее должны защищать вооруженные силы страны. Для этого надо понять, где позиции. ВС надо было дать возможность дислоцировать войска на этой части границы. Думаю, что от нас в первую очередь потребуют демаркации границ, и вынудят признать эти границы. Постоянно будут вынуждать что-то подписать. Это сломленные люди и уверен, что они не окажут сопротивление. В этот момент самой важной нашей проблемой является полное отсутствие нового ресурса к противодействию", - резюмировал Кочарян.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса.

Согласно информации, циркулируемой в СМИ в результате переговоров, завершившихся накануне вечером и которые проходили при непосредственном участии главы миротворческого контингента РФ в Арцахе Рустама Мурадова, стороны договорились практически о выводе всех азербайджанских военных с территории РА. Однако, у Сев лич (Черное озеро) в Сюникской области РА пока временно остается один совместный азербайджано-армянский пост. Переговоры должны продолжиться в ближайшие дни.

Сегодня и.о. премьер-министра РА Николай Пашинян коснувшись ситуации, сложившейся в результате данных действий Азербайджана вместо поиска решения проблемы, вновь начал искать виновных. Он в очередной раз подчеркнул, что ВС Азербайджан должны покинуть территории Армении, и добавил, что сложившейся ситуация кризисная и чревата риском новой эскалации.