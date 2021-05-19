Среда, 19 Мая 2021 15:10

АрмИнфо.. Авиакомпания S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021, поскольку по данному направлению сохраняется неопределенность из-за коронавируса.

<Мы будем готовы возобновить продажи, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение будет восстановлено>, - сказали <Известиям> в компании.

<Известиям> стало известно, что явиаперевозчик Nordwind также отменит июньские рейсы в Турцию. Представитель <Уральских авиалиний> рассказал, что все рейсы в Турцию были изначально отменены. Utair отменил июньские рейсы в Турцию, <Аэрофлота> прекратил продажи и отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешенных двух рейсов в неделю.

С 15 апреля по 1 июня Россия приостановила авиасообщение с Турцией на фоне эпидемиологической обстановки в этой стране. Полеты в Танзанию также временно запретили. До 30 апреля туроператоры завершили вывоз российских организованных туристов из этих государств.

Ранее представители турсферы Армении призвали министерство экономики и лично министра Ваана Керобяна предпринять действенные шаги для того, чтобы перенаправить данный турпоток в Армению.