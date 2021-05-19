Среда, 19 Мая 2021 15:09

АрмИнфо.По состоянию на вечер 18 мая ситуация на армяно-азербайджанской границе после провокаций, осуществленных вооруженными силами Азербайджана 12 и 13 мая, не изменилась. Обстановка относительно спокойная. Об этом говорится в заявлении Минобороны Армении.

При этом в сообщении армянского военного ведомства подчеркивается, что Министерство обороны Армении подчеркивает необходимость мирного урегулирования вопроса, высоко оценивает усилия, прилагаемые различными странами и международными организациями в этом направлении, учитывая их призывы к мирному решению.

"В связи с этим переговоры, начатые 14 мая, все еще продолжаются.

Тем не менее, в случае отсутствия мирного урегулирования в разумные сроки, то есть в случае, если азербайджанские военные не вернутся на свои позиции без предварительных условий, Вооруженные силы Армении оставляют за собой право решить вопрос другими способами, в том числе силовыми.

Вновь заявляем, что любое посягательство на суверенные территории Республики Армения абсолютно неприемлемо, азербайджанские военные обязаны покинуть территорию Армении", - отметили в МО РА.

Стоит также заметить, что накануне в Арцахе жители перекрыли дорогу, ведущую из Кармир Шука в Шуши и не позволили пройти колонне противника и собираются делать это каждый день. Это произошло после того, как ВС Азербайджана устроили перестрелку в селе Тахавард

Мартунинского района, часть которого после войны перешла под контроль противника.