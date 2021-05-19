Среда, 19 Мая 2021 15:06

АрмИнфо. По состоянию на утро 19 мая, ситуация, сложившаяся после провокаций, осуществленных ВС Азербайджана 12 и 13 мая на некоторых приграничных участках Сюникской и Гегаркуникской областей, существенно не изменилась.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, по всем направлениям провокационных действуй: как территории, так и азербайджанские военные, и возможные пути их снабжения остаются под полным контролем армянских сил.

"Более того, в предыдущие два дня на месте были стянуты дополнительные подразделения ВС РА, полностью лишив азербайджанцев возможности даже теоретически осуществить какие-либо действия, оставив им в качестве разумного решения ситуации исключительно возвращение на исходные позиции.

Тем не менее, продолжаются переговоры по мирному урегулированию ситуации. МО надеется, что они дадут желаемый результат, и сложившаяся ситуация разрешится мирным путем. Одновременно, как уже ранее говорилось, при отсутствии мирного решения в разумные сроки, Вооруженные силы Армении оставляют за собой право решить вопрос иным путем, в том числе силовым", - отмечается в сообщении МО РА.