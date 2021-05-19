Среда, 19 Мая 2021 15:05

АрмИнфо. Французский университет Армении (ФУА) пожертвовал в Фонд страхования военнослужащих 4 000 000 драмов в качестве благотворительной помощи. Об этом сообщает пресс-служба ФУА, при этом подчеркивается, что финансирование осуществили банка "ACBA" и компания "SoftConstruct".

В ФУА сообщили, что пожертвование осуществлено в соответствии с соглашением, подписанным между Французским университетом и Фондом в рамках программ поддержки Армении и армянской молодежи.

Также отмечается, что эти средства изначально планировалось направить для организации торжественного мероприятия по вручению дипломов выпускникам Университета, однако студенты предложили мероприятия отменить, а средства направить в Фонд помощи военнослужащим.