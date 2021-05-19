Среда, 19 Мая 2021 15:04

АрмИнфо. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ сообщает о начале работ по мониторингу предстоящих в Армении 20 июня внеочередных парламентских выборов.

Так, 19 июня на пресс-конференции в Ереване руководитель основного состава наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ Оуэн Мерфи сообщил, что возглавляемая им миссия сегодня 19 мая начнет мониторинг предстоящих выборов.

"Наша миссия уже здесь, она прибыла по официальному приглашению армянских властей и будет наблюдать за тем, как Армения являющаяся членом ОБСЕ выполняет взятые на себя обязательства", - сказал Мерфи, добавив, что в состав миссии войдут 11 международных экспертов из девяти стран ОБСЕ.

Он также проинформировал, что БДИПЧ попросил командировать 24 долгосрочных наблюдателя, которые будут работать по всей стране начиная с 26 мая.

"БДИПЧ также планирует запросить 250 краткосрочных наблюдателей из государств- участников ОБСЕ для наблюдения за событиями в день выборов. Однако их представленность будет зависеть от ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Миссия оценит, в какой степени выборы проводятся в соответствии с международными обязательствами и стандартами демократических выборов, включая обязательства, согласованные всеми странами ОБСЕ, а также с национальным законодательством.

Наблюдатели будут внимательно следить за законодательной базой и ее реализацией, а также будут следить за деятельностью избирательной кампании, работой избирательной администрации и соответствующих государственных органов, включая регистрацию избирателей и разрешение избирательных споров. Мониторинг СМИ также станет неотъемлемой частью наблюдения", - отметил Мерфи, что в день выборов БДИПЧ/ОЮСЕ и объединит усилия с делегацией Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) для проведения мониторинга выборов.

Он также проинформировал, что промежуточный отчет будет опубликован для информирования общественности и СМИ в ходе наблюдения. На следующий день после выборов предварительные выводы будут представлены на пресс-конференции. Окончательный отчет, в котором подведены итоги наблюдения за всем избирательным процессом, будет опубликован примерно через два месяца после завершения избирательного процесса.