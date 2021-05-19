Среда, 19 Мая 2021 14:36

АрмИнфо. МИД РА сообщает о внесении изменений в правила въезда на территорию Республики Армения.

Так, МИД РА отмечает, что согласно внесенным изменениям в распоряжениипПравительства Республики Армения № 1514 от 11 сентября 2020 года и вступившим в силу 17 мая 2021 года, установлен следующий порядок въезда на территорию РА:

При въезде иностранный гражданин должен: предоставить сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19, проведенный не позднее 72 часов до въезда на территорию Республики Армения, или Сертификат, подтверждающий полноценную вакцинацию против коронавируса COVID-19 (две дозы)? вторая доза должна быть введена не менее чем за 14 дней до въезда в страну.

Отрицательный результат теста/свидетельство о вакцинации не требуется для детей младше 1 года. Лица, прибывающие из Российской Федерации, предоставляют сертификат с помощью мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

Воздушная и сухопутная граница Республики Армения остается открытой для иностранных граждан. В связи с коронавирусной болезнью COVID-19 на территории Республики Армения установлен карантин до 11 июля 2021 года.

Для лиц, зарегистрированных в системе ARMED, сертификат может быть предоставлен с помощью мобильного приложения ArmedeHealth. Справка с защищенным QR кодом может быть представлена как в электронном, так и в бумажном виде.

Лица, не имеющие сертификат, должны сдать пробу в аэропорту или в пунктах пересечения сухопутной границы, а также самоизолироваться до получения отрицательного результата ПЦР теста.

Если в результате обследования были выявлены соответствующие симптомы, лицо будет госпитализировано.

В случае непредставления отрицательного теста или сертификата вакцинации, а также отказа от сдачи проб и исследования, применяется 14-дневный карантин.

Связанные с ПЦР тестом финансовые расходы осуществляются за счет прибывающего. https://cutt.ly/jb0fp4Z.