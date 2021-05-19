Среда, 19 Мая 2021 14:35

АрмИнфо. По факту водного отравления в Сисиане 17 мая 2021 года в Сисианском отделении Полиции РА возбуждено уголовное дело по статье 277 части 1 УК РА (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), которое 18 мая было направлено в Следственный отдел Сисиана Сюникского областного следственного управления СК Армении и принято в производство. Об этом говорится в официальном сообщении СК.

Согласно источнику, в рамках эпидемиологических исследований специалисты по контролю и профилактике заболеваний 11 мая провели дворовые проверки. В результате были выявлены характерные признаки кишечного инфекционного заболевания, вследствие чего состояние зараженных граждан оценивается как средней и легкой тяжести.

По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, взяты образцы воды и назначена судебная экспертиза, а также проводятся следственные и иные процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Отметим, что ранее Министерство здравоохранения в своем официальном сообщении назвало вероятной причиной вспышки кишечной инфекции в г. Сисиан фактор воды. <Эпидемиологическая экспертиза показала, что заражению в населенном пункте предшествовали авария в системе водоснабжения, в частности на водопроводе, колебания давления в системе, а также проливные дожди>, - отметили в ведомстве.

Напомним, что накануне стало известно о более 300 случаях болезни с симптомами, характерными для кишечных инфекций в г. Сисиан.