Среда, 19 Мая 2021 14:29

АрмИнфо. Араратбанк и Голландский Банк Развития FMO, придавая важность доступности финансирования, заключили кредитный договор на $25 млн. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Араратбанка.

Председатель Правления Араратбанка Мгер Ананян заметил: "Наше сотрудничество с FMO и пройденный путь впечатляют. Заключенный в 2014 году первый кредитный договор на $15 млн стал стартом партнерства двух финансовых структур. Сегодня мы заключили новый договор с FMO, сделав тем самым кредитные средства доступными для микро-предприятий, молодежи, женщин- предпринимателей, агробизнесов и МСП. Эти кредитные ресурсы нацелены на достижение устойчивого развития посредством расширения доступности к кредитам, обеспечения равных возможностей и сокращения дисбаланса.

Директор по инвестициям Голландского банка развития FMO Уиб-Ян де Ройтер (Huib-Jan de Ruijter) добавил: "Мы признаем Араратбанк как перспективный банк с хорошей репутацией и сильной системой управления рисками. Этими новыми кредитными средствами продолжаем содействовать Араратбанку в деле оказания в эти трудные времена поддержки наиболее уязвимым сферам экономики Армении".

Уместно отметить, что предыдущий кредит в размере $10 млн Араратбанк привлек от FMO в феврале 2020 года, направив эти средства на развитие МСБ, финансирование проектов энергосбережения или так называемого "зеленого бизнеса". До этого в апреле 2018 года с FMO был заключен кредитный договор на $20 млн, и эти средства были нацелены на кредитование субъектов МСБ, женщин- предпринимателей и на финансирование бизнес-программ молодых бизнесменов в возрасте до 35 лет.

Отметим, что FMO является одним из крупнейших банков в мире стимулирующих развитие частного сектора. Банк фокусируется на 3 основных сферах, способствующих экономическому росту - финансовые учреждения, энергетика и агробизнес, пищевая промышленность, водные хозяйства. Инвестиционный портфель FMO, распределенный в более чем 85 странах, оценивается в 9.7 млрд евро. По кредитным программам FMO в Армении, наряду с АРАРАТБАНКом, работает также с Америабанком и ИНЕКОБАНКом.

Напомним, что Араратбанк основан в 1991 году. Банк предоставляет инновационные и высококачественные услуги как физическим, так и юридическим лицам, используя сверхсовременные технологии и создавая уникальную бизнес-культуру в отношениях банк-клиент. Филиальная сеть банка насчитывает 56 подразделений. В 2020 году, несмотря на глобальные вызовы, Араратбанк смог обеспечить стабильность основных показателей. По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на

31.03.2021г, подготовленного ИК АрмИнфо, Араратбанк увеличил объем кредитных вложений на 19% годовых - до 168 млрд драмов ($316.2 млн), из коих порядка 55% или 92 млрд драмов (с годовым ростом на 15,3%) приходится на корпоративные кредиты. Араратбанк входит в TOP-5 по объему кредитования субъектов МСБ - 70.5 млрд драмов или 42% кредитного портфеля банка, с годовым ростом абсолютной величины на 8%. Общие обязательства банка увеличились на 21% годовых - до 226.5 млрд драмов ($426.3 млн), из коих 39% или $165 млн - это привлеченные в рамках международных программ средства. I квартал 2021 года Араратбанк завершил с чистой прибылью в 1.8 млрд драмов ($3.4 млн, с годовым ростом в 3,3 раза), по этому показателю также расположившись в TOP-5.