Среда, 19 Мая 2021 00:44

АрмИнфо. В Иерусалиме этой ночью было совершено нападение на армянского священнослужителя Арбака Саруханяна, члена Армянской Конгрегации Св. Акопа, который направлялся в Церковь Воскресения. Об этом сообщил глава Армянской Патриархии Иерусалима вардапет Корюн Багдасарян.

По его словам, в результате нападения отец Арбак получил телесные увечья и был немедленно доставлен в больницу.

<Члены Патриархии часто подвергаются подобным нападениям со стороны еврейских экстремистов. Нападавших было семь, трое из коих уже задержаны. А отец Арбак после получения соответствующего лечения был выписан>, - сказал отец Корюн.

Вместе с тем он рассказал, что Патриархия подала официальную жалобу в полицию, требуя провести справедливое расследование, чтобы во избежание подобных случаев преступники понесли согласно закону наказание.