Среда, 19 Мая 2021 00:41

АрмИнфо.Экс-президент Армении Роберт Кочарян принял решение покинуть Совет директоров ПАО АФК <Система>. Об этом сообщил руководитель офиса второго президента РА Виктор Согомонян.

<Несколько дней назад Роберт Кочарян отказался продолжить работу в Совете директоров. Оценивая по достоинству историю 12-летней эффективной работы, президент Кочарян, тем не менее, принял принципиальное решение отказаться от возможности ее продолжения>, - написал он, сообщив, что Кочарян завершит свою деятельность в финкорпорации после собрания акционеров, которое состоится в конце июня.

По словам Согомоняна, экс-президент Армении сосредоточит свое внимание и усилия на преодолении стоящих перед Арменией вызовов и решении вопросов политической повестки.

Отметим, что с 2009 года Роберт Кочарян является независимым директором, председателем Комитета по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению, членом Комитета по стратегии и Комитета по этике и внутреннему контролю Совета директоров ПАО АФК <Система>.

Напомним, что акционерная финансовая корпорация <Система> основана в 1993 году. Сегодня АФК входит в число системообразующих компаний России и крупнейших публичных компаний мира, согласно рейтингу Forbes Global 2000. Совокупные активы составляют 1.4 трлн. руб., инвестиции за 2020 год - 167.2 млрд. руб. , вклад в ВВП РФ - 0,6%.

АФК <Система> инвестирует в новые и инновационные отрасли экономики России и других стран. Корпорация эффективно использует акционерный и привлеченный капиталы для развития своих активов.