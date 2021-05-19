Среда, 19 Мая 2021 00:39

АрмИнфо.Правительство Канады намерено выделить дополнительно $1 млн. на поддержку усилий Международного комитета Красного Креста (МККК) в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Марка Гарно и министра международного развития Карины Гулд, опубликованного на сайте правительства Канады.

<Канада продолжает прикладывать усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и глубоко привержена устранить возникшие в результате боевых действий серьезные гуманитарные последствия. Мы все так же призываем Армению и Азербайджан ослабить напряженность и надеемся, что стороны смогут предпринять конструктивные действия, включая ускорение процесса освобождения задержанных граждан и останков погибших, расследование и судебное преследование всех предполагаемых военных преступлений, и сотрудничество в области разминирования. Мы призываем Армению и Азербайджан возобновить сотрудничество с Минской группой ОБСЕ для продвижения этого диалога, и продолжим работать с нашими партнерами в ОБСЕ и ООН для достижения мирного разрешения этого конфликта>, - говорится в заявлении.