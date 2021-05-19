Среда, 19 Мая 2021 00:38

АрмИнфо. Правительство Японии намерено содействовать Армении в работах по развитию человеческих ресурсов, улучшению бизнес-среды и развитию инфраструктур.

Об этом заявил новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Республике Армения Фукусима Масанори в ходе встречи с министром экономики РА Вааном Керобяном. В этой связи он подчеркнул, что в Армении имеются многочисленные возможности для развития.

Вместе с тем, Посол Фукусима Масанори отметил, что в ходе выполнения своей дипломатической миссии в РА нацелен заложить основу долгосрочному экономическому сотрудничеству между странами, активизировать культурные и спортивные связи и реализовать программы обмена для молодежи. По словам японского дипломата, формирование доверия между двумя народами может поспособствовать разработке и реализации новых инвестиционных проектов.

Отметив важность внедрения и применения новейших технологий в деле развития экономики Армении, в свою очередь Ваан Керобян предложил сотрудничать с ГНКО Министерства <Национальный центр инноваций и предпринимательства> по направлениям технологического трансфера и обмена опытом между специалистами в направлении применения передовых технологий в сельском хозяйстве и предоставления содействия в процессах, направленных на развитие сельскохозяйственной промышленности.

Вместе с тем, министр выразил готовность в рамках своих полномочий посодействовать развитию многостороннего сотрудничества между странами и укреплению связей.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Японией в 2020 году сократился на 77,8%, составив $46.4 млн. При этом экспорт составил $1.4 млн., с годовым спадом на 8%, при снижении импорта на 78,3% до $45 млн.

В I квартале 2021 года взаимная торговля сократилась на 20,5% до $6.3 млн., экспорт - на 85,6% до порядка $100 тыс., импорт - на 15,8% до $6.2 млн.