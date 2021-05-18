Вторник, 18 Мая 2021 18:33

АрмИнфо. В Армении активно идет процесс вакцинации. По положению на сегодняшний день в стране вакцинировалось 19 249 граждан. Об этом говорится на официальной странице Министерства здравоохранения в Фейсбук.

Согласно источнику, ускорению процесса вакцинации в Армении посодействовало установление мобильных пунктов вакцинации в разных участках города, что повышает доступность процедуры.

Сегодня в столице действует 6 подобных пунктов, в частности на Северном проспекте, по соседству с Каскадом, станции метро <Еритасардакан>, кинотеатра <Москва>, в парке по соседству с Центральным банком на улице В. Саргсяна, возле рынка <Вернисаж>. Вакцинироваться все желающие граждане могут также в специальных пунктах ТРЦ <Далма> и <Ереван Молл>.

Согласно сообщению, мобильные пункты вакцинации граждан установлены также в крупных городах Армении: Гюмри, Ванадзоре и Дилижане.

Напомним, что в Армению уже было ввезено 43 тыс. доз российской вакцины Спутник V (три партии поставок по 15 тыс.доз, 14 тыс. доз и 14 тыс. доз). В общей сложности в Армению должна быть поставлена вакцина Спутник V в количестве 1 млн. доз, о чем была на официальном

уровне достигнута договоренность с Российской Федерацией.

Помимо этого Армения импортировала британо-шведскую вакцину AstraZeneca 2 партиями 24 тыс. доз и 50 тыс. доз. Сообщалось также, что Китай предоставил Армении бесплатно 100 тыс. доз вакцины, которые предусмотрены для 50 тыс. человек. Как ранее сообщала глава здравоохранительного ведомства Армении Анаит Аванесян, ожидаются также поставки вакцины Novavax американского производства. По словам министра, до конца 2021 года в Армении планируется вакцинировать 20% населения.

Напомним, что по положению на 11:00 18 мая в общей сложности, в Республике было выявлено 221 139 случаев заражения, что составляет 21,2% от числа граждан, сдавших тест. При этом количество выздоровевших достигло 209 222 (94,6%), летальных исходов - 4 346 (1,9%).