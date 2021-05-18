Вторник, 18 Мая 2021 18:20

АрмИнфо. Армения подала межгосударственную жалобу против Турции в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в котором утверждается, что во время 44-дневной войны в Арцахе Анкара допустила конвенционные нарушения "вербовкой и переброской сирийских наемников в Азербайджан" и оказанием военной поддержки Азербайджану.

Как сообщает пресс-служба представительства Армении в ЕСПЧ, в частности, правительство Армении утверждает, что во время 44-дневной войны Турция нарушила право на жизнь, запрет на пытки и бесчеловечное обращение, право на свободу, право на собственность, право на личную и семейную жизнь, а также ряд других конвенционных прав населения Арцаха и Армении.

"Правительство представило обширные доказательства по части вербовки и переброски Турцией сирийских наемников в Азербайджанскую Республику, доказательства в отношении поставок военной техники, оружия и боеприпасов для азербайджанской армии, а также другие доказательства причастности Турции к войне", - отмечается в сообщении представительства РА в ЕСПЧ.

Отметим, что после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха в сентябре-ноябре 2020 года ряд СМИ писали о сотнях переброшенных в Карабах сирийских боевиков, связанных с Турцией, и о готовности к отправке в зону карабахского конфликта "еще сотен" наемников.

Сирийский лидер Башар Асад тогда заявлял, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. В свою очередь директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также сообщал, что по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.

О переброске 300 сирийских боевиков через территорию Турции в Баку рассказал также президент Франции Эмманюэль Макрон в начале октября. Лидеры Азербайджана и Турции, несмотря на предоставление многочисленных фактических доказательств об их вовлеченности в боевые действия отрицали факт их участия в агрессии.

А глава МИД РФ отметил, что число боевиков, участвующих в конфликте исчисляется тысячами. По некоторым данным, боевики продолжают находиться на оккупированных Азербайджаном территориях Арцаха, по сей день.