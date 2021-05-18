Вторник, 18 Мая 2021 18:16

АрмИнфо. Экс-министр транспорта Армении, бывший мэр Еревана Гагик Бегларян, обвиняемый в растратах вышел под залог в размере 50 млн драм.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, обвиняемый в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 308 (использование должностным лицом своего должностного положения вопреки интересам службы, причинившее существенный вред государству и повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и пунктом 1 части 3 статьи 179 (присвоение или растрата в особо крупных размерах) УК РА, находящийся в розыске Гагик Бегларян 17 мая 2021 года прибыл в Армению рейсом Москва-Ереван, добровольно явился в орган, осуществляющий уголовное производство.

"Кроме того Бегларян внес в депозит прокуратуры Армении соответствующую сумму причиненного государству ущерба, в соответствии с предъявленным обвинением.

Учитывая указанные обстоятельства, прокурор, осуществляющий надзор за законностью предварительного следствия по уголовному делу, принял решение заменить избранную в отношении Гагика Бегларяна меру пресечения в виде ареста на освобождение под залог в размере

50.000.000 драмов ( 95 тыс долларов)", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры РА.

Как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на Полицию РА, Бегларян прибыл в Ереван накануне рейсом из Москвы и был задержан сотрудниками отделения полиции "Звартноц" и передан сотрудникам СНБ РА. Бегларян обвиняется в присвоении имущества на сумму 233 млн 470 тыс. драмов.

Как позже стало известно из армянских СМИ, находящийся более года в розыске Бегларян вернулся в Армению, чтобы принять участие в похоронах брата, который скончался от коронавируса.