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АрмИнфо. Экс-министр транспорта Армении, бывший мэр Еревана Гагик Бегларян, обвиняемый в растратах вышел под залог в размере 50 млн драм.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, обвиняемый в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 308 (использование должностным лицом своего должностного положения вопреки интересам службы, причинившее существенный вред государству и повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и пунктом 1 части 3 статьи 179 (присвоение или растрата в особо крупных размерах) УК РА, находящийся в розыске Гагик Бегларян 17 мая 2021 года прибыл в Армению рейсом Москва-Ереван, добровольно явился в орган, осуществляющий уголовное производство.
"Кроме того Бегларян внес в депозит прокуратуры Армении соответствующую сумму причиненного государству ущерба, в соответствии с предъявленным обвинением.
Учитывая указанные обстоятельства, прокурор, осуществляющий надзор за законностью предварительного следствия по уголовному делу, принял решение заменить избранную в отношении Гагика Бегларяна меру пресечения в виде ареста на освобождение под залог в размере
50.000.000 драмов ( 95 тыс долларов)", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры РА.
Как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на Полицию РА, Бегларян прибыл в Ереван накануне рейсом из Москвы и был задержан сотрудниками отделения полиции "Звартноц" и передан сотрудникам СНБ РА. Бегларян обвиняется в присвоении имущества на сумму 233 млн 470 тыс. драмов.
Как позже стало известно из армянских СМИ, находящийся более года в розыске Бегларян вернулся в Армению, чтобы принять участие в похоронах брата, который скончался от коронавируса.
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|Главы Минобороны Беларуси находятся с официальным визитом в Азербайджане
|Дипломаты России и Франции обсудили обстановку вокруг карабахского урегулирования
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|Представители иностранных дипмиссий и международных организаций готовы содействовать в проведении свободных и транспарантных выборов
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|При снижении темпов распространения коронавируса, в Армении ежедневно фиксируется более 10 случаев смерти от Covid-19
|ППА представила первую тройку своего предвыборного списка
|Белый Дом о ситуации на границе РА: Передвижение военных вблизи демаркационных границ является безответственным и провокационным
|Полиция Армении задержала, находящегося в бегах Гагика Бегларяна
|Генсек ОБСЕ президенту Армении: Продолжаю следить за ситуацией, связанной с возвращением армянских военнопленных
|Президенты Туркменистана и Татарстана договорились сотрудничать в сферах ТЭК, транспорта и высоких технологий
|США потребует от Баку вывести свои войска с территории Республики Армения - советник президента Байдена по вопросам нацбезопасности
|Москва: Основная дискуссия в связи с напряженностью на армяно-азербайджанской границе состоится в Душанбе на полях СМИД ОДКБ
|В Мардакерте 21-го мая откроется передвижная фотовыставка "Моё Отечество"
|Глава МО РА проинформировал генсека ОДКБ о нерешенности ситуации, созданной на армянской границе в результате провокации Азербайджана
|Апитонян иностранным дипломатам: Армения оставляет за собой право защищать свою территориальную целостность в соответствии с Уставом ООН
|Вагаршак Арутюнян провел переговоры с Шойгу и Константиновым
|Армен Григорян обсудил с Николаем Патрушевым и Станиславом Засем, напряженность, сложившуюся из-за действий ВС Азербайджана на территории Армении
|Ле Дриан подтвердил приверженность Франции сохранению территориальной целостности Армении
|В Минобороны Армении рассказали зарубежным военным атташе о посягательствах Азербайджана на суверенные территории РА
|ЕС выделяет 10 млн евро на поддержку населения, пострадавшего от карабахского конфликта
|Лавров: Россия готова содействовать Армении и Азербайджану в проведении работ по демаркации границы
|Лукашенко выразил готовность приложить усилия по мирному разрешению ситуации на армяно-азербайджанской границе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Вячеслав Володин и Арарат Мирзоян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Иранский парламентарий категоричен: Общая граница Ирана с Арменией должна быть сохранена
|Никол Пашинян в разговоре с президентом Киргизии подчеркнул важность гармонизации позиций партнеров по ОДКБ
|Кремль: Владимир Путин является сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей
|Аппетит приходит во время еды: Алиев решил дать оценку обращению Армении в ОДКБ
|Ценя прошлое, переосмысливая настоящее, вдохновляясь на будущее: Музей ARARAT по-новому раскрыл музеи Еревана
|Давид Галстян обвиняемый в поставках Минобороны Армении непригодных боеприпасов вышел на свободу
|Прогноз: Ереван обратится в СБ ООН, лишь убедившись в бездействии ОДКБ и Москвы
|Политолог: Пашинян максимально использовал предоставленные ему Алиевым возможности
|Пашинян назвал виновных в ситуации с Сюником
|Ара Айвазян едет на СМИД ОДКБ в Душанбе
|Посол Армении: Рассчитываем на поддержку Ирана в провокационных действиях Азербайджана против суверенитета РА
|Вашингтон и Париж подчеркнули необходимость долгосрочного политического урегулирования карабахского конфликта
|Новые услуги Visa Chatbot и Chatbot Consierge для держателей премиальных карт Visa и Mastercard Банка ВТБ (Армения)
|За сутки в Армении выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 445, скончалось - 10
|Нидерландский парламентарий: Азербайджан снова играет с огнем, пересекая границу Армении
|АРФД: Азербайджан перешел к откровенной захватнической политике
|Глава французской дипломатии провел переговоры с азербайджанским коллегой: ВС Азербайджана продолжают незаконно пребывать на территории РА
|Ара Айвазян встретился с заместителем премьер-министра регионального правительства Иракского Курдистана Кубадом Талабани
|На заседании Совбеза обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Глава МИД РА переговорил с французским коллегой
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