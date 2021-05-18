Вторник, 18 Мая 2021 17:21

АрмИнфо.ЗАО Банк ВТБ (Армения) опубликовал годовую отчетность в соответствии с МСФО за 2020 год. По итогам года банк обеспечил рекордную за последние несколько лет прибыль в размере 2 млрд драмов РА. Чистые процентные доходы составили 23,1 млрд драмов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 10%. Чистые комиссионные доходы выросли на 28%, до 3 млрд драмов.

Общие активы банка за год увеличились на 8,6% и составили 333,8 млрд драмов. Кредитный портфель показал рост на 7,7%, до 227,7 млрд драмов, составив 68,2% от общих активов банка. Кредиты физлицам выросли на 9,1%, до 184 млрд драмов, юридическим лицам – на 2,4%, до 43,6 млрд драмов. Общие обязательства банка достигли 284,1 млрд драмов (+9,5%). Из них 261 млрд драмов − объем привлеченных средств (+7%).

ВТБ сохраняет свои позиции на банковском рынке Армении по ключевым показателям и лидирует по ряду из них. Портфель потребительских кредитов банка по итогам года составляет 94 млрд драмов, что соответствует доле рынка 21%. Количество эмитированных платежных карт достигло 360 тыс. шт. (доля рынка 14%), зарплатных – 96 тыс. шт. (15%), пенсионных – 114 тыс. шт. (36%). Объем выплаченных денежных переводов составил 88,3 млрд драмов, что соответствует доле рынка 13,5%.

ВТБ также занимает лидирующие позиции по объему обслуживания госпрограмм, нарастив этот показатель в 2020 году на 28%, до 81,5 млрд драмов. Кроме этого, банк обладает самой широкой на данный момент сетью филиалов и банкоматов.

В 2020 году ВТБ продолжил активное развитие как розничного, так и корпоративного бизнеса. Впервые на банковском рынке Армении ВТБ запустил онлайн POS- и потребительское кредитование, платежные кольца, детские, молодежные и студенческие карты, а также ряд новых программ кредитования с крупными автодилерами и застройщиками. Банк открыл первый в стране ипотечный центр − единую комфортную и технологичную площадку, объединяющую все услуги, связанные с приобретением жилья «под ключ». За счет расширения продуктовой линейки и каналов дистанционного обслуживания в 2020 году банк обеспечил привлечение новых и повышение лояльности существующих клиентов. Количество активных клиентов − физических лиц достигло 561 тыс., что составляет 44% экономически активного населения страны.

В рамках брокерского обслуживания ВТБ запустил услугу брокеридж − электронный доступ для заключения сделок на российском и зарубежном рынках ценных бумаг посредством онлайн торговой системы Quik и мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции».

В сегменте среднего и малого бизнеса финансирование ВТБ получили такие компании как ЗАО «Тел-Селл», автосалон «Тойота Ереван», ООО «Ардис», ОАО «Ереванский завод шампанских вин» и другие.

Генеральный директор − председатель директората ЗАО Банк ВТБ (Армения) Иван Телегин прокомментировал: «Несмотря на объективные сложности 2020 года, нам удалось зафиксировать рекордную прибыль. Мы улучшили качество продуктов и услуг, повысили эффективность и управляемость бизнес-процессов. В 2021 году в рамках стратегии банка мы планируем запуск таких важных проектов как переход на процессинговый центр «Мультикарта» в целях повышения качества обслуживания держателей карт, запуск нового высокотехнологичного мобильного и интернет-банка, национальной туристической карты на базе мобильного приложения ArmenianGuide, собственной системы денежных переводов. Кроме этого, ВТБ будет продолжать активное участие во всех государственных программах и инициативах, направленных на экономическое развитие страны, в том числе поддержку сельского хозяйства и малого бизнеса».