Вторник, 18 Мая 2021 16:08

АрмИнфо.Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Пол Гаван 19-22 мая по поручению Комитета по миграции, беженцам и народонаселению посетит Армению для изучения гуманитарных последствий конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в сообщении ПАСЕ.

"Пол Гаван посетит Армению по поручению Комитета по миграции, беженцам и народонаселению 19-22 мая для сбора информации для своего доклада "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном". Он проведет встречи с парламентариями, в том числе с председателем Национального собрания Республики Армения, а также с представителями различных министерств, занимающихся гуманитарными последствиями конфликта, пострадавшими семьями, Омбудсменом РА и представителями гражданского общества", - отмечается в сообщении.

В ПАСЕ отметили, что визит также позволит ему лучше понять роль и вклад международных организаций, работающих на местах, в частности Международного комитета Красного Креста (МККК) и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев ( УВКБ ООН). "Гаван планирует продолжить свою работу летом, посетив Азербайджан для сбора дополнительной информации, и намерен завершить свой отчет осенью", - заключили в ПАСЕ.