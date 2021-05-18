Вторник, 18 Мая 2021 14:08

АрмИнфо. В аэропорту "Ширак" города Гюмри будет реконструирована взлетно-посадочная полоса в соответствии с требованиями для взлета и посадки военных самолетов. Об этом сообщил 18 мая руководитель службы технического обслуживания аэропорта Генрик Саргсян в ходе обсуждения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

По его словам, программа, которая будет реализована в 2021 году, предполагает реконструкцию покрытия из асфальтобетона на всей протяжённости взлетно-посадочной полосы 3220 метров в длину, и 45 метров в ширину. "Уберут верхний слой, толщиной в 5см, сверху положат новый - в 9 см", - пояснил он.

При этом строители воздержатся от изменений в конструкции, и работы будут нацелены только на повышение качества покрытия. Будут также проведены земельные работы, укреплена полоса и построена дренажная система.

Отметим, что международный аэропорт Гюмри Ширак, находится на расстояние всего 5 километров от центра города. Город расположен в центральной части Армении, неподалеку от Еревана, буквально в 126 километрах. Аэропорт был построен в 1961 году. Он является вторым по величине, после аэропорта <Звартноц>. В 1978-1979 годы архитекторы спроектировали новое здание, но построили его только в 1982 году. В 2006 году Армения решила увеличить количество международных аэропортов по всей стране. В связи с этим аэропорт Ширак был переведен в статус международного. С 20 июня до 20 октября 2007 года здесь были проведены ремонтные работы, в результате которых аэропорт получил обновленные взлетно-посадочные полосы, улучшенное освещения, а также был отремонтирован основной терминал. Аэропорт способен, принять воздушные судна массой до 230 тонн.