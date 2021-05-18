Вторник, 18 Мая 2021 13:23

АрмИнфо. Приостановка авиасообщения с Турцией продлена до 30 июня. "Министерство экономики Армении, Ваан Керобян (министр экономики - Ред.) сделайте что-нибудь. Вам дают второй шанс для того, чтобы направить турпоток в Армению", - на своей странице в соцсети Фейсбук с подобным призывом выступил председатель общественной организации "Ассоциация рестораторов" Ашот Барсегян.

В частности, как говорится в письме авиакомпании <Аэрофлот>, которое получили <Известия> 17 мая, на отмененные рейсы действуют стандартные планы вынужденного возврата/обмена.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией на фоне эпидемиологической обстановки в республике. Полеты в Танзанию также были временно запрещены. До 30 апреля туроператоры завершили вывоз российских организованных туристов из этих стран. В течение мая российские и турецкие авиакомпании планируют выполнить 111 вывозных рейсов, которыми перевезут около 21,5 тыс. пассажиров.

Ранее в беседе с АрмИнфо Ашот Барсегян сообщил, что сфера туризма Армении так и не вернулась к показателям допандемического уровня и на данном этапе приток российских туристов может стать спасательной соломинкой, уцепившись за которую представители сферы могут "всплыть на поверхность".

Отметим, что по данным Статкомитета РА, в туристических целях в 2020 году Армению посетило 375 216 чел., что ниже показателя годовой давности на 80,2%. По предварительному прогнозу ЦБ, озвученному в начале мая, приток зарубежных туристов в 2021 году составит до одной трети от объема докризисного 2019 года.