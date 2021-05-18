Вторник, 18 Мая 2021 13:04

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, продолжая позиционировать себя защитником <угнетенных народов Востока>, обрушился с критикой в адрес президента США, обвиняя его в защите евреев и армян..

Так в телеобращении по итогам заседания Кабмина Турецкой республики, Эрдоган отметил, что Турция призывает ООН, СБ ООН, ОИС и другие международные организации к активным действиям по защите палестинцев и Иерусалима.

Турецкий лидер выступил с инициативой о передаче столицы государства Израиль под управление межконфессиональной комиссии, состоящей из представителей мусульманской, иудейской и христианской общин, что, по его мнению, могло бы внести весомый вклад в урегулирование кризиса. Он также убежден, что самый быстрый и эффективный способ предотвратить угрозу в нынешней ситуации - предоставить Иерусалиму новый статус управления, предложенный турецкой стороной.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция готова оказать политическую и военную поддержку международным усилиям по "освобождению Иерусалима и защите палестинского народа".

Президент Эрдоган подверг резкой критике и власти Австрии за поднятие израильского флага над зданием правительства страны на фоне последних событий в секторе Газа. "Похоже, что австрийское государство пытается заставить мусульман заплатить за геноцид, которому оно подвергло евреев. И другие страны, поддерживающие действия Израиля в Иерусалиме и в секторе Газа, войдут в историю с черным пятном этого преступления против человечества, которое они совершили, став соучастниками детоубийц", - предупредил глава турецкого государства, при этом назвав Израиль "террористическим государством, которое посягает на неприкосновенность Иерусалима, безжалостно бомбит мирных жителей в Газе".

Турецкий лидер констатировал, что "признание Иерусалима столицей Израиля Соединенными Штатами, а вслед за ними и рядом других стран,

усилило аппетит этого смертоносного государства к пролитию крови".

Президент Эрдоган также раскритиковал своего американского коллегу Джо Байдена за заключение Вашингтоном оружейной сделки с Израилем. "Господин Байден, вы встали на сторону армян в вопросе так называемого Геноцида армян. Теперь, к сожалению, вы своими окровавленными руками пишете историю этих событий, связанных с серьезными непропорциональными нападениями на Газу, которые привели к мученической смерти сотен тысяч людей", - сказал Эрдоган.