Вторник, 18 Мая 2021 13:00

АрмИнфо.По состоянию на утро 18 мая, никаких изменений в ситуации, сложившейся на армяно-азербайджанской границе после провокаций ВС Азербайджана 12 и 13 мая, не зафиксировано.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РА, ситуация относительно спокойная, подразделения Вооруженных сил Армении предотвращают попытки тылового обеспечения проникших на территорию Республики Армения азербайджанских военнослужащих.

"Ситуация как в Сюникской, так и в Гегаркуникской областях полностью контролируется ВС РА. Ожидается, что переговоры о полном разрешении сложившейся ситуации продолжатся завтра, 19 мая.ВС Армении, придавая важность необходимости мирного урегулирования вопроса, в то же время готовы к любому развитию, и подчеркивает, что посягательства на суверенные территории Республики Армения абсолютно недопустимы. Азербайджанские военнослужащие обязаны без предварительных условий покинуть территорию РА и впредь воздерживаться от подобных провокаций", - подчеркнули в МО РА.