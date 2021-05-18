Вторник, 18 Мая 2021 12:42

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 3 771 тест на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась в 212 случаях (5,6%), при этом выздоровело 323 человека, скончалось - 13.

По положению на 11:00 18 мая фактическое лечение получают 6507 пациентов.

В общей сложности, в Республике было выявлено 221 139 случаев заражения, что составляет 21,2% от числа граждан, сдавших тест. При этом количество выздоровевших достигло 209 222 (94,6%), летальных исходов - 4 346 (1,9%).

Помимо этого, за прошедшие сутки в Армении было выявлено 4 случая, когда у пациентов был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 064.