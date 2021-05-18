Вторник, 18 Мая 2021 12:42

АрмИнфо. Партия "Процветающая Армения" (ППА) представила первую тройку своего предвыборного списка.

Так, согласно сообщению секретаря парламентской фракции ППА Армана Абовяна, список по традиции возглавит Гагик Царукян, за ним следуют Микаел Мелкумян и Ивета Тоноян.

Напомним, что премьер-министр РА Никол Пашинян в марте текущего года, на фоне внутриполитического кризиса в стране в связи с плачевными результатами войны в зоне нагорно-карабахского конфликта, после консультаций с парламентскими силами, объявил о проведении в стране 20 июня внеочередных парламентских выборов.

НС РА 10 мая силой закона было распущено, после того, как во второй раз не выбрало нового премьера. В тот же день президент РА Армен Саркисян подписал указ о проведении в стране 20 июня выборов.