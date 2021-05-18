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 Вторник, 18 Мая 2021 12:41
Марианна Мкртчян

Белый Дом о ситуации на границе РА: Передвижение военных вблизи демаркационных границ является безответственным и провокационным

Белый Дом о ситуации на границе РА: Передвижение военных вблизи демаркационных границ является безответственным и провокационным

АрмИнфо.Советник по национальной безопасности Джейк Салливан 17 мая провел отдельные беседы с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает пресс-служба Белого Дома, Салливан передал приверженность Соединенных Штатов делу мира, безопасности и процветания на Южном Кавказе.

"Он выразил обеспокоенность по поводу недавней напряженности между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул, что передвижение военных вблизи демаркационных границ является безответственным и провокационным. Салливан приветствовал продолжающееся общение между двумя сторонами и приверженность обоих лидеров мирному урегулированию этого вопроса.

Кроме того, он подчеркнул необходимость проведения двумя странами официальных переговоров по демаркации их международной границы. Наконец, он передал приверженность Соединенных Штатов достижению регионального примирения посредством двустороннего взаимодействия и в качестве сопредседателя Минской группы", - отмечается в сообщении Белого Дома.

Меж тем, согласно азербайджанским СМИ, в разговоре с Алиевым

Салливан выразил обеспокоенность в связи с последней напряженностью на границе между Азербайджаном и Арменией и подчеркнул важность разрешения таких разногласий мирным путем. Он также подчеркнул необходимость конструктивных обсуждений между сторонами по демаркации международной границы. Джейк Салливан выразил приверженность США делу примирения в регионе.

В свою очередь Алиев сообщил о приверженности Азербайджана делу обеспечения мира и стабильности в регионе и положительно оценил постконфликтную ситуацию в регионе.  Он отметил,  что ситуация в регионе, в том числе на азербайджано-армянской границе, стабильна через шесть месяцев после окончания конфликта.

Алиев выразил согласие с мнением Салливана о необходимости начала переговоров о делимитации международной границы между Азербайджаном и Арменией, и отметил значимость проведения этого процесса в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

При этом Алиев в очередной раз заверил, что "попытки интернационализировать этот вопрос могут привести к росту напряженности в регионе" и подчеркнул важность решения всех вопросов мирным путем в рамках переговорного процесса.

Меж тем, как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на правительство РА, Никол Пашинян обсудил с Салливаном ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

"Американская сторона сочла действия азербайджанских сил внутри границ Армении неприемлемыми и провокационными и сообщила, что позиция США также будет представлена руководству Азербайджана с требованием вывести свои войска с территории Республики Армения.

При этом Салливан высоко оценил проявленную армянской стороной в этой ситуации сдержанность и шаги по решению вопросов не военным, а дипломатическим путем.  Американская сторона также выразила обеспокоенность по поводу удерживаемых в Азербайджане армянских пленных и подчеркнула важность обеспечения их возвращения", - отмечалось в сообщении правительства РА.


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